قمة للبشير وسلفاكير بأديس أبابا الجمعة

كتب : الأناضول منذ 1 دقيقة

تبدأ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، محادثات القمة بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وذلك بحضور لجنة الوساطة الأفريقية بين البلدين. وتأتي القمة على هامش اجتماعات التحضرية لقمة الاتحاد الإفريقي التي تنطلق السبت المقبل وتنتهي الاثنين تحت شعار: "الوحدة والنهضة الإفريقية".

وقال وزير الخارجية السوداني على أحمد كرتي، في تصريح للصحفيين في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة أديس أبابا، مساء اليوم، إن "لقاء قمة تجمع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت سيبدأ الجمعة"، وقال إن "قمة الرئيسين ستبحث سبل التعجيل بتطبيق الاتفاقيات الموقعه بين البلدين في أيلول الماضي بأديس أبابا، وستبحث قضايا تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعها البلدان خلال المفاوضات".

وأضاف كرتي أن "السودان وجنوب السودان لديهما النوايا الطيبة في حل جميع القضايا العالقة بين البلدين".

وشدد الوزير السوداني على أن "البلدين قاما بعمل كبير على الأرض في عدد من المجالات رغم وجود صعوبات معقدة وشائكة، إلا أنهما عازمين على المضي قدماً والدفع نحو الأمام".

ووقع البلدان في سبتمبر الماضي برعاية الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، بروتكول تعاون شمل تسع اتفاقيات أبرزها اتفاق أمن الحدود الذي يمنع دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر واستئناف تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له إلا عبر أراضي السودان.

لكن الخرطوم اشترطت إنفاذ الاتفاق الأمني أولا ووقف الدعم الذي تقول إن جوبا تقدمه لمتمردين يحاربونها في مناطق متاخمة لدولة الجنوب قبل استئناف الأخيرة تصدير نفطها، وهو الخلاف الذي أعلنا عن طيه في مارس الماضي لإنقاذ اقتصاديهما من الانهيار.