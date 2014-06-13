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تحرير 196 قضية مرافق فى حملة أمنية بأسيوط

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تحرير 196 قضية مرافق فى حملة أمنية بأسيوط تحرير 196 قضية مرافق فى حملة أمنية بأسيوط

تمكنت  الأجهزة بمديرية أمن أسيوط وبالتنسيق مع شرطة المرافق ، خلال حملة أمنية لضبط المخالفات بشوارع المحافظة التي تعرقل حركة سير المارة من تحرير 196 قضية مرافق .

 تمثلت القضايا في إزالة فرش خضار وإزالة الحاجز الحديدى، وأشغال طريق، وإزالة غرز ومحاضر قرارات إيقاف بناء وبناء بدون ترخيص وإزالة تنده خشبية وقماش ورفع عربات بيد خشبية وكاور ومضبوطات مختلفة “موازين ـ كراسي ـ ترابيزات ـ خردوات”

وتم تنفيذ 34 قرار إداري وأحكام إزالات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال كل مخالفة وجاري العرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات .

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