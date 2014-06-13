خطيب الجمعة بالمنوفية : «التحرش» تصرف فردي شاذ عن أخلاق المصريين

أكد الدكتور عبد الحكم صالح, الأستاذ بجامعة الأزهر, أن التحرش فى مصر ليس قاعدة ولكنه تصرف فردى وسلوك شاذ فالقاعدة فى مصر هى الانضباط والأدب والوقار , قائلاً ” كيف نتحرش وهناك قنوات مشروعة أقرها الدين والقرآن”.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد الأنصار بمدينة شبين الكوم بحضور الدكتور شوقى, علام مفتى الجمهورية, والشيخ محمد محمود الطبلاوى, والدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية وذلك فى اطار احتفالات المنوفية بعيدها القومى .

وأضاف الشيخ عبد الحكم صالح, خلال خطبة الجمعة, أن مصر منذ فجر التاريخ مصدر اشعاع للحضارة الاسلامية والقيم الخلقية ولم تعرف الشهونية والجشع الشهوانى بصور خارج إطار الشرعية .

وأشار إلى أنه لابد من تحمل الجميع المسئولية لحماية الفتيات والبنات لان ذلك هو خلق المصريين كما اننا فى حاجة الى دراسة وواعية مستفيضة للوقوف ضد هذا الانحراف .

وأكد خلال خطبته, أن المنوفية محافظة واعية لها مواقفها التاريخية طول السنوات الماضية ورفضت خلاله االذل وعاشت حره ابيه برجالها ونساءها وشيوخها واطفالها وبدات بموقف واحد خلال السنوات الماضية وانتهى بما انتهى الوطن اليها .