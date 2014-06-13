أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. أنصار الإخوان يتظاهرون ضد السيسى ببرج العرب

Google+ Print
بالصور .. أنصار الإخوان يتظاهرون ضد السيسى ببرج العرب بالصور .. أنصار الإخوان يتظاهرون ضد السيسى ببرج العرب

الإخوان ييتظاهرون ضد السيسى ببرج العرب

نظم أنصار جماعة الإخوان، صباح اليوم الجمعة، مسيرة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، للتنديد بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد.

وطاف العشرات من أنصار الجماعة شوارع المدينة التى يتواجد بها الرئيس السابق محمد مرسى داخل محبسه بسجن برج العرب ،مرددين هتافات تأييد له منها “مرسى هو رئيسى”، و” رئيسنا مرسى”.

ورفع المشاركون فى المسيرة شارة رابعة وصور لمرسى، بالإضافة للافتات كتبوا عليها شعارات منها “اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان”، و” أنا طفل مصرى ورئيسى مرسى”.

يذكر أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية دعا أعضاءه للخروج فى مسيرات، اليوم، إحتجاجا على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب