بالصور .. أنصار الإخوان يتظاهرون ضد السيسى ببرج العرب

نظم أنصار جماعة الإخوان، صباح اليوم الجمعة، مسيرة بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، للتنديد بتولى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد.

وطاف العشرات من أنصار الجماعة شوارع المدينة التى يتواجد بها الرئيس السابق محمد مرسى داخل محبسه بسجن برج العرب ،مرددين هتافات تأييد له منها “مرسى هو رئيسى”، و” رئيسنا مرسى”.

ورفع المشاركون فى المسيرة شارة رابعة وصور لمرسى، بالإضافة للافتات كتبوا عليها شعارات منها “اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان”، و” أنا طفل مصرى ورئيسى مرسى”.

يذكر أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية دعا أعضاءه للخروج فى مسيرات، اليوم، إحتجاجا على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد.