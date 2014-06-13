الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان تعربان عن قلقهما إزاء اندلاع نزاع طائفى بالعراق

أعربت وكالات الامم المتحدة العاملة فى المجال الانسانى فى العراق ، وكذلك المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان نافى بيلاى عن مخاوف المنظمة الدولية من الوضع المتدهور فى العراق فى ظل استيلاء مسلحى جماعة الدولة الاسلامية فى العراق والشام على مدينة الموصل وغيرها من المدن العراقية مثل تكريت .

وحذر روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاى فى جنيف من الوضع المتفاقم فى العراق وبخاصة ما يجرى من عمليات إعدام موجزة تقوم بها دولة الاسلام فى العراق والشام ضد من تلقى القبض عليهم من جنود الجيش العراقى او البوليس ، وكذلك المدنيين الذين يعملون فى هذه الاجهزة او بقية مؤسسات الحكومة العراقية ، وقال إن تداعيات ما يتردد فى العراق عن تشكيل ميليشات شعبية لمحاربة متطرفى الدولة الاسلامية فى العراق والشام ، يمثل هاجسا كبيرا لدى مفوضية حقوق الانسان وبخاصة ما يتعلق باحتمالية اندلاع نزاع سنى شيعى على اثر ذلك .

وشدد كولفيل على أن إستخدام الميليشيات المسلحة من اى من الاطراف فى اى نزاع إنما يعنى عدم الالتزام بقواعد القانون الدولى فى النزاعات او القانون الدولى الانسانى ، واشار الى أن أعداد القتلى والجرحى فى الموصل والمناطق التى استولت عليها الجماعات المسلحة من الدولة الاسلامية فى العراق والشام مازالت غير معروفة بدقة .

من ناحيتها ، أكدت اليزابيث بيرس المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمى فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة فى جنيف أن الوضع الغذائى وقدرة المدنيين الفارين من العنف فى مدينة الموصل بعد الاستيلاء عليها والموجودين فى مناطق على الحدود بين العراق وكردستان يواجهون معاناة هائلة ، حيث لا توجد مواد غذائية فى المحلات بالمنطقة ، ولا يتوفر لهم أى نوع من الخدمات او الكهرباء ، وأشارت الى أن فرق برنامج الغذاء العالمى تمكنت من ايصال المساعدات الغذائية الى حوالى 240 ألف شخص من المحتاجين فى الانبار .

فى ذات الصدد ، قالت كريستيان بيرثيوم المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة إنه وإضافة الى ما يقارب نصف مليون شخص نزحوا من مدينة الموصل على اثر استيلاء المسلحين عليها ويواجهون معاناة كبيرة ، فان مدنيين اخرين من المشردين داخليا فى العراق والذين تقدر أعدادهم بالالاف فى محافظة الانبار يعانون تداعيات ما يحدث برغم انهم تحملوا العبء الاكبر للقتال على مدى الشهور الستة الماضية فى الفلوجة وهيت والرمادى ، وأشارت الى أن حوالى 40 الف مدنى فروا من هذه المدن مؤخرا ، ولفتت الى توقعات المنظمة الدولية بازمة انسانية كبيرة وطويلة الامد فى العراق ، مؤكدة على أن انعدام الامن ينتشر فى كل العراق والوضع يزداد سوءا بينما التمويل اللازم لمواجهة احتياجات المدنيين فى العراق غير كاف .

ا ش ا