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ضبط هارب من حكم بالسجن 60 عاما وغرامة 100 ألف جنيه بالمنوفية

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ضبط هارب من حكم بالسجن 60 عاما وغرامة 100 ألف جنيه بالمنوفية ضبط هارب من حكم بالسجن 60 عاما وغرامة 100 ألف جنيه بالمنوفية

ألقت مباحث أمن المنوفية صباح اليوم الجمعة، القبض على هارب من عدة إحكام جنائية بالحيس بلغت مجملها 60 عاما وغرامة مالية 100 ألف جنيه خلال حملة أمنية بمراكز المحافظة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية بالقبض على أحمد محمد إبراهيم جعفر المقيم قرية دورة مركز اشمون والهارب من حكم بالمؤبد فى قضية مخدرات وغرامة 100 الف جنيه وكذلك هارب من حكم اخر بالمؤبد فى قضية ضرب وحرق عمد واستعمال قوة واتلاف والمحكوم عليه بالسجن 25 سنة وحكم اخر بالحبس 10 سنوات فى قضايا مخدرات وغرامة 10 الاف جنيه تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

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