النمسا تحث البوسنة والهرسك على تبني المزيد من الإصلاحات للانضمام للاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس أن البوسنة والهرسك لا تزال متأخرة على الطريق الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي مقارنة ببلدان أخرى في غرب البلقان، لافتا في المقابل إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني وممثلي المواطنين في ممارسة المزيد من الضغوط على السياسية، التي اعتبر أنها لا تزال غير موجهة بالكامل لتحقيق مصالح المواطنين.

كما أعرب كورتس في تصريح له عن دعمه الكامل لجهود منظمات المجتمع المدني الهادفة إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية في الدولة، مطالبا المسئولين بالتخلي عن الركود، ومحذرا من نتائجه السلبية على منطقة غرب البلقان بأسرها والاتحاد الأوروبي من جانب آخر.

وأكد على وجود رغبة أوروبية في جذب البوسنة والهرسك بسرعة أكبر نحو أوروبا، بالتعاون مع السياسيين المحليين، المجتمع المدني والمجتمع الدولي، معتبرا أن المجتمع المدني يعد شريكا ملتزما وموثوقا للمساهمة في إجراء الإصلاحات الضرورية.

ا ش ا