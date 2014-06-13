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تسمم طفل بالمنوفية إثر تناوله مادة سامة بالخطأ

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تسمم طفل بالمنوفية إثر تناوله مادة سامة بالخطأ تسمم طفل بالمنوفية إثر تناوله مادة سامة بالخطأ

 

صورة أرشيفية

أصيب طفل يبلغ من 4 سنوات بحالة تسمم حادة لتناوله مادة سامة ” بوتاس ” بالخطأ، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى الباجور العام بوصول يوسف إسماعيل أحمد 4 سنوت ومقيم قرية بى العرب التابعة للمركز مصاب بحالة تسمم حادة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم .

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته هويدا فايز بدوى 43 سنة ربة منزل قررت بتناول نجلها مادة كاوية ” بوتاس ” عن طريق الخطا مما أدى إلى اصابته، وتم تحرير محضر رقم 13816 جنح الباجور وتولت النيابة التحقيق .

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