تسمم طفل بالمنوفية إثر تناوله مادة سامة بالخطأ

أصيب طفل يبلغ من 4 سنوات بحالة تسمم حادة لتناوله مادة سامة ” بوتاس ” بالخطأ، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى الباجور العام بوصول يوسف إسماعيل أحمد 4 سنوت ومقيم قرية بى العرب التابعة للمركز مصاب بحالة تسمم حادة وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم .

وبالإنتقال والفحص وبسؤال والدته هويدا فايز بدوى 43 سنة ربة منزل قررت بتناول نجلها مادة كاوية ” بوتاس ” عن طريق الخطا مما أدى إلى اصابته، وتم تحرير محضر رقم 13816 جنح الباجور وتولت النيابة التحقيق .