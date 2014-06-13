أنجلينا جولي تدعو حكومات الدول لاستخدام نفوذهم لوضع نهاية للعنف الجنسي

دعت النجمة العالمية والمبعوثة الخاصة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي صباح اليوم الجمعة حكومات دول العالم لاستخدام نفوذهم لوضع حد للعنف الجنسي في أوقات الحروب.

وفي كلمتها – أمام الجلسة الختامية للقمة العالمية لانهاء العنف الجنسي في أوقات الحروب في لندن – قالت جولي مخاطبة حكومات دول العالم وقادة المجتمع المدني “لا تصمتوا ، استخدام نفوذكم لوضع حد للعنف الجنسي” ، وأضافت “يجري تشويه حياة الشباب في سوريا بسبب العنف الجنسي أثناء حديثنا الآن ، يجب علينا أن نلهم الجيل القادم من الرجال لتقدير قيمة المرأة”.

وقدمت النجمة العالمية شكرها لكل من شارك ويشارك بحكمته في هذه القمة ، قائلة “لا يمكننا أبدا ادعاء الجهل مرة أخرى” ، وأكدت ” أعلم أننا نستطيع وسوف ننهي ثقافة الإفلات من العقاب”.

يذكر أن الجلسة الختامية افتتحت صباح اليوم برسالة مصورة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحت عنوان “الاغتصاب أمر مدمر مثل أي رصاصة”.

> واشتركت في القمة ، التي استمرت ثلاثة أيام ، 140 دولة ، بهدف إبرام اتفاقية لوقف العنف الجنسي للدول المشاركة في القمة ، وتطوير شروط التحقيق والملاحقات عن العنف الجنسي ، إضافة إلى تقديم العون الكافي لضحايا العنف الجنسي في أوقات الحروب.

وشهدت القمة إطلاق أول بروتوكول دولي للتحقيق في حالات الاغتصاب في مناطق الحروب لتحقيق العدالة للناجين ، ويهدف هذا البروتوكول الى توحيد الأدلة اللازمة للقضية لعرضها أمام المحكمة ، مما يؤدي الى مزيد من الادانات في قضايا الاغتصاب ، ويقترح البروتوكول أيضا تحميل القادة المسؤولية قانونا عن سلوك جنودهم ، وبالتالي يجعل من الصعب الافلات من عقوبة الاغتصاب.

أ ش أ