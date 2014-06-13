الاشتباه في إصابة راكبة قادمة من السعودية بفيروس كورونا

قامت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة بعزل راكبة مصرية قادمة من السعودية بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس “كورونا” ، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الاختبارات اللازمة.

وذكرت مصادر بالحجر الصحى أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة اشتبه الحجر الصحي في إصابة راكبة بفيروس كورونا ، حيث انها تعاني من أعرض رشح وارتفاع فى درجة الحرارة ، وقد تم عزلها ونقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة للتأكد من صحة إصابتها بفيروس كورونا مع الحصول على بيانات المخالطين لها لمراقبتهم فى مقار إقامتهم للتأكد من عدم إصابتهم.

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