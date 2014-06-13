أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الاشتباه في إصابة راكبة قادمة من السعودية بفيروس كورونا

Google+ Print
الاشتباه في إصابة راكبة قادمة من السعودية بفيروس كورونا الاشتباه في إصابة راكبة قادمة من السعودية بفيروس كورونا

قامت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة بعزل راكبة مصرية قادمة من بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس “كورونا” ، وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الاختبارات اللازمة.

وذكرت مصادر بالحجر الصحى أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة اشتبه الحجر الصحي في إصابة راكبة بفيروس كورونا ، حيث انها تعاني من أعرض رشح وارتفاع فى درجة الحرارة ، وقد تم عزلها ونقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة للتأكد من صحة إصابتها بفيروس كورونا مع الحصول على بيانات المخالطين لها لمراقبتهم فى مقار إقامتهم للتأكد من عدم إصابتهم.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما