ثبات منسوب النيل أمام السد العالى

سجل منسوب مياه نهر النيل أمام السد العالي ، اليوم الجمعة ، ثباتا عند معدله أمس الخميس حيث بلغ 34ر174 متر مكعب.

وجاء فى تقرير لوزارة الموارد المائية والري ، أفاد بأن كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان بلغت 250 مليون متر مكعب ، فيما بلغ الإيراد الواصل لبحيرة ناصر 146 مليون متر مكعب.

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافا كبيرا من عام إلى آخر، ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب فى حده الأدنى و151 مليار متر مكعب فى حده الأقصى ، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوى أمرا بالغ الخطورة ، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار فى السنوات ذات الإيراد المنخفض ، كما يعرضها لخطر الفيضان فى سنوات الإيراد الكبير.

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