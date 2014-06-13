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ضبط سائق تعدي علي رقيب شرطة بشبرا الخيمة لتحريره مخالفة ضده

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ضبط سائق تعدي علي رقيب شرطة بشبرا الخيمة لتحريره مخالفة ضده ضبط سائق تعدي علي رقيب شرطة بشبرا الخيمة لتحريره مخالفة ضده

صورة أرشيفية

نجحت مباحث قسم أول شبرا الخيمه في ضبط سائق لقيامه بالتعدى بالسب والشتم على رقيب شرطة بمرور شبرا لقيامه بتحرير مخالفه له .

تلقى العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، إخطاراً بأنه حال قيام رقيب الشرطة عادل عاشور محمد حواش 38 سنة من قوة قسم المرور والمعين خدمة تنظيم حركة المرور أمام محطة قطار شبرا الخيمه بميدان المؤسسة دائرة القسم تلاحظ له وقوف السيارة رقم 742 رحلات شرقية قيادة المدعو جمال ع م22 سنة سائق لتحميل ركاب، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية ولدى قيام رقيب الشرطة بتحرير مخالفة ضده قام قائد السيارة بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات وسب جهاز الشرطة محاولاً الاستيلاء على جهازه اللاسلكى ودفتر 125 مرور عهدته وبضبطه تبين أنه يحمل إيصال سحب تراخيص منتهى منذ 18 يوماً وتم التحفظ على السيارة بقسم مرور شبرا الخيمة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11875 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة العامة.

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