بالصور.. ضبط كميات كبيرة من السلع الغذايئة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

تمكنت مباحث تموين الفيوم من ضبط العديد من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وذلك فى حملات متنوعة .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 كيلو حلوى فندام بإجمالى 16 ألف قطعة مجهولة المصدر حيازة أحمد . أ . م 42 سنة ” سائق ” على متن السيارة 7348 ف . ج . أ وتحرر عن الواقعة المحضر 17559 جنح ، وتم ضبط 340 علبة زيت وشحوم سيارات مستوردة بدون فواتير حيازة حاتم . م . ع 37 سنة ” سائق ” على متن السيارة 469 ف . ى . م وتحرر المحضر 17560 جنح ، وتم ضبط 1350 كيلو دقيق بلدى بحوزة بدوى . ر . ع 40 سنة وتحرر المحضر 17570 جنح .

كما تم ضبط 830 كيلو مخلل مجهول المصدر وبدون بيانات وعلامات حيازة فادى . ر . ف 31 سنة ” سائق ” على متن السيارة 5374 ف . ج . د وتحرر المحضر 17949 جنح ، كما تم ضبط 100 ماكينة خياطة صينى مستوردة بدون فواتير حيازة أحمد . س . ع 47 سنة ” سائق ” على متن السيارة 631 م . د . م وتحرر المحضر 18039 جنح ، وتم ضبط 750 كيلو كارتية معبأة فى عدد 75 جوال مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة ياسر . م . د 28 سنة ” سائق ” على متن السيارة 35054 إبشواى وتحرر الحضر 18040 جنح ، وتم ضبط 38 طن و 100 كيلو نخالة خشنة مستوردة بدون فواتير حيازة أحمد . أ . أ 34 سنة ” سائق ” على متن السيارة 92746 نقل والمقطورة 7531 د . هـ . ص وتحرر عن الواقعة المحضر 18041 جنح.

كما تم ضبط 4 طن و 700 كيلو زيت مستخلص فول صويا معبأة فى 6 تنكات مجهولة المصدر بحوزة علاء . ع . أ 27 سنة ” سائق ” على متن السيارة 4378 ف . ج . د وتحرر المحضر 18042 جنح ، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.