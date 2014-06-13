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بالصور.. ضبط كميات كبيرة من السلع الغذايئة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

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بالصور.. ضبط كميات كبيرة من السلع الغذايئة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم بالصور.. ضبط كميات كبيرة من السلع الغذايئة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

كميات كبيرة من السلع الغذايئة الغير صالحة للاستهلاك

تمكنت مباحث تموين الفيوم من ضبط العديد من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وذلك فى حملات متنوعة .

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 كيلو حلوى فندام بإجمالى 16 ألف قطعة مجهولة المصدر حيازة أحمد . أ . م 42 سنة ” سائق ” على متن السيارة 7348 ف . ج . أ وتحرر عن الواقعة المحضر 17559 جنح ، وتم ضبط 340 علبة زيت وشحوم سيارات مستوردة بدون فواتير حيازة حاتم . م . ع 37 سنة ” سائق ” على متن السيارة 469 ف . ى . م وتحرر المحضر 17560 جنح ، وتم ضبط 1350 كيلو دقيق بلدى بحوزة بدوى . ر . ع 40 سنة وتحرر المحضر 17570 جنح .

كما تم ضبط 830 كيلو مخلل مجهول المصدر وبدون بيانات وعلامات حيازة فادى . ر . ف 31 سنة ” سائق ” على متن السيارة 5374 ف . ج . د وتحرر المحضر 17949 جنح ، كما تم ضبط 100 ماكينة خياطة صينى مستوردة بدون فواتير حيازة أحمد . س . ع 47 سنة ” سائق ” على متن السيارة 631 م . د . م وتحرر المحضر 18039 جنح ، وتم ضبط 750 كيلو كارتية معبأة فى عدد 75 جوال مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بحوزة ياسر . م . د 28 سنة ” سائق ” على متن السيارة 35054 إبشواى وتحرر الحضر 18040 جنح ، وتم ضبط 38 طن و 100 كيلو نخالة خشنة مستوردة بدون فواتير حيازة أحمد . أ . أ 34 سنة ” سائق ” على متن السيارة 92746 نقل والمقطورة 7531 د . هـ . ص وتحرر عن الواقعة المحضر 18041 جنح.

كما تم ضبط 4 طن و 700 كيلو زيت مستخلص فول صويا معبأة فى 6 تنكات مجهولة المصدر بحوزة علاء . ع . أ 27 سنة ” سائق ” على متن السيارة 4378 ف . ج . د وتحرر المحضر 18042 جنح ، وأخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.

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