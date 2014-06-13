وزير الإسكان يكلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحملات لإزالة الإشغالات والمخالفات

كلف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالاستمرار في تنظيم حملات لإزالة الإشغالات، والتعديات، والمخالفات، والباعة الجائلين، بالأحياء المختلفة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى بدء حملة نظافة لحوائط وأسوار المدن الجديدة من الشتائم والبذاءات الملصقة بها، وإعادة دهانها مرة أخرى، وتطبيق القانون على من يعاود كتابة أي شيء على الحوائط مرة أخرى، أو من يلقى مخلفات في الشوارع، أو أية مخالفة أخرى.

وأكد وزير الإسكان – في بيان للوزارة اليوم الجمعة – أن هيبة الدولة عادت، وسيتم تطبيق القانون بحسم على الجميع، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة سيكونان مسئولين عن هذه المهام، بالتنسيق مع قوات الأمن المختصة.

وأشار إلى أنه سيتابع هذه الحملات يوميا، وكلف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس كمال فهمى بإعداد تقرير عن نتائج هذه الحملات، والتنسيق مع الجهات المختلفة، بحيث يتحقق الهدف، وهو عودة الانضباط إلى الشوارع، واحترام القانون.

من جانبه، صرح المهندس كمال فهمى بأن عددا من أجهزة المدن بدأت على الفور تنفيذ هذه التكليفات، منها أجهزة العاشر من رمضان والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة تنفيذ هذه التكليفات في جميع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وبدروه، أكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان المهندس عصام بدوى أن الجهاز بدأ من أمس الأول حملة مكبرة لإعادة الانضباط لشوارع المدينة، حيث تتم إزالة جميع الإشغالات، والتعديات على حدود التنظيم، ورفع الباعة الجائلين، والإعلانات العشوائية.

وأشار إلى أنه سبق أن كلف رؤساء أحياء المدينة بإعداد حصر لجميع الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء، وتم وضع خطة زمنية لإزالتها، وبدأ التنفيذ بالفعل، وستستمر الحملة حتى إنهاء جميع المخالفات.

وأضاف أن “الحملة بدأت عملها بإزالة التعديات والإشغالات بمنطقة الأردنية، التي تعد أكبر منطقة خدمية بوسط المدينة، وتنتشر بها ظاهرة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، والحملة استمرت على مدى اليومين الماضيين، وستستمر حتى الانتهاء من هذه الظواهر المختلفة”.

وأكد المهندس عصام بدوى أنه تم التنسيق مع شرطة العاشر من رمضان، والبحث الجنائي، ومرور العاشر من رمضان، للقيام بدوريات أمنية ومرورية، ليشعر مواطنو المدينة بالأمن والانضباط، خاصة بمناطق مشروع (ابنى بيتك)، كما تم البدء بمحو البذاءات والشتائم المسيئة من على الجدران، ومن سيضبط بهذه الأفعال مرة أخرى سيطبق عليه القانون.

أ ش أ