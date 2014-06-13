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أخر ما كتب عبد الله كمال قبل وفاته بدقائق : “أوروبا لا تعرف معنى الشرق”

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عبد الله كمال

عبد الله كمال

 

توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى، عبد الله كمال، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب كمال، قبل وفاته بساعتين، عبر حسابه على موقع “تويتر” :”المشكلة ليست ان دول اوربا وامريكالايتعلمون.. ولايعرفون ماذا يعني الشرق.. وانما المشكله تكمن في اجابة سؤال: هل هم يريدون حقا ان يفهموا الشرق؟”.

وأضاف كمال : “التحليلات الامريكيه والاوربيه لما يجري في العراق تظهر ان عشر سنوات من ( العك) المميت لم تعلم هؤلاء الناس أي شيء” .

يذكر أن عبد الله كمال صحفي مصري. رأس تحرير مجلة روز اليوسف وجريدة روز اليوسف . ولد عبد الله كمال في القاهرة العام 1965، وتخرج من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في العام 1987.

 

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