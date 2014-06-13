أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

باريس سان جيرمان قد يوافق على رحيل فيراتي لريال مدريد بشرط

Google+ Print
باريس سان جيرمان قد يوافق على رحيل فيراتي لريال مدريد بشرط باريس سان جيرمان قد يوافق على رحيل فيراتي لريال مدريد بشرط

إفي - كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد يوافق على التخلي عن خدمات لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي إلى ريال مدريد، في حال موافقة النادي الإسباني على منحه أي من لاعبيه كريم بنزيمة أو أنخل دي ماريا.

وأشارت صحيفة (أس) على موقعها الإلكتروني إلى أن باريس سان جيرمان لا يرغب في الحصول على مقابل مادي للاستغناء عن فيراتي للملكي ولكنه سيسعى للحصول على الفرنسي بنزيمة أو الأرجنتيني دي ماريا.

وتقول الصحيفة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي لا يرغب في الاستغناء عن أي من اللاعبين مهما كانت الظروف، وهو ما قد يتسبب في عرقلة الصفقة.

وتطرقت (أس) إلى العلاقة الجيدة التي تربط بين مسئولي ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وهو ما جعل الملكي يطمح في أن يتمكن من التعاقد مع موراتي مقابل 40 مليون يورو دون أن يستغني عن بنزيمة أو دي ماريا.

وأضافت أن مندوبين من الريال قاموا بجس نبض وكيل فيراتي وعلموا بأن اللاعب قد يوافق على الانضمام إلى الملكي.

وكشفت محطة (سكاي سبورت إيطاليا) أن وكيل فيراتي وصل إلى البرازيل، التي يشارك فيها اللاعب حاليا مع منتخب بلاده في المونديال، ومن المنتظر أن يجتمع في غضون أسبوع مع مسئولين من ريال مدريد للحديث عن الصفقة.

وأشارت المحطة إلى أن نسبة انضمام فيراتي (21 عاما)، إلى ريال مدريد باتت 50%، مبينة أن مسئولي باريس سان جيرمان شرعوا في البحث عن بديل له وربما يكون الإيطالي دانييلي باسيلي الذي يلعب حاليا في ناديه المحلي أتالانتا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع