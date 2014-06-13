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بالصور.. شركة موضة تحول الكوفية الفلسطينية إلى «جيبة» وإسرائيل تطبعها بنجمة داود

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جيبة الكوفية 2نشر الموقع الإلكتروني لشركة «زارا»، إحدى شركات الموضة الشهيرة على مستوى العالم، تصميمًا جديدًا لـ«جيبة» للسيدات، مصممة بألوان ونقوش الكوفية الفلسطينية، التي تعد رمزًا لقضية فلسطين والمقاومة ضد الاحتلال في كافة أنحاء العالم.

«الجيبة» التي عرضتها شركة زارا بمبلغ 25 دولار، تعرضها الشركة في 6 تصميمات، دون أن تذكر أي معلومات حول أصل التصميم أو هويته أو ارتباطه بالشعب والكفاح الفلسطيني.

وارتبط اسم الكوفية الفلسطينية التي تحمل اللون الأسود وخلفية بيضاء، بالكفاح الوطني منذ ثورة 1936 في فلسطين، حيث تلثّم الفلاحون الثوار بالكوفية لإخفاء ملامحهم أثناء مقاومة الاحتلال البريطاني في فلسطين، ثم وضعها أبناء المدن، بأمر من قادة الثورة آنذاك.

وكان مصممان إسرائيليان قد أقدما في وقت سابق على تصميم «كوفية» مماثلة لـ «الكوفية الفلسطينية»، أعلى الكوفية المسروقة 1النموذبألوان علم إسرائيل، و«نجمة داوود» في محاولة للاستيلاء على التراث الشعبي الفلسطيني.

وقال المصممان: «الكوفية الإسرائيلية الجديدة تحافظ على مميزات أصلية، لكنها تحوي مميزات إسرائيلية ويهودية، فعند الخطوط الزرقاء على أطراف الكوفية ثمة ذكر للعلم الإسرائيلي، ونجمة داوود، فنحن جزء من المنطقة، وسنبقى فيها».

جيبة الكوفية جيبة الكوفية 1 جيبة الكوفية 2 الكوفية المسروقة الكوفية المسروقة 1

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