بالصور.. مريم المنصورى.. أول امرأة إماراتية تقود مقاتلة «F16»

أوصلها شغفها بالوطن إلى مرحلة كتبت من خلالها اسمها بأحرف من ذهب، كأول عربية مقاتلة في القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتى.

ولدت الرائد طيار مقاتل مريم المنصوري، في العاصمة أبوظبي، لأسرة مكونة من 6 بنات و3 أولاد،راودتها فكرة التحاقها بالقوات المسلحة، بعد الثانوية العامة، بقرار شخصي منها، ودعم من الأهل، لرغبة جامحة في أن تكون طياراً مقاتلاً.

عقب إصدار قرار من الإمارات بمنح النساء فرصة الالتحاق بكلية الطيران، كانت مريم المنصوري أول من تقدم لنيل تلك الفرصة، ونجحت في التغلب على كل العقبات والتحديات التي واجهتها، لتتخرج من المرحلة التأسيسية في كلية خليفة بن زايد الجوية عام 2007، وتم تحويلها لمجال الطيران المقاتل، وهي تعمل اليوم كطيار عمليات مقاتل على طائرة “إف 16 بلوك 60″.