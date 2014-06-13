بالصور.. «داعش».. «سرطان إرهابي» ينتشر في سوريا والعراق ويهدد مصر والشرق الأوسط

كتب: أحمد أشرف

تسود العاصمة العراقية، بغداد أجواء من التوتر والترقب، وسط حالة من الصدمة جراء انهيار القوات العراقية الحكومية،وتساقطت العديد من المدن فى أيد تنظيم «داعش المسلح».

وفي هذا المشهد المعقد، تسعى الجماعات المسلحة بشراسة، للسيطرة على المزيد من الأراضي العراقية والمواقع الإستراتيجية، لعل أهمها «قضاء بيجي» الذي يضم إحدى أكبر مصافي النفط وسط مخاوف من أن تواصل زحفها نحو العاصمة بغداد.

داعش تسيطر على الموصل ومدن عراقية هامة

شنّ تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية “داعش”، هجوماً عنيفا، فجر الثلاثاء الماضى، مسقطاً مدينة الموصل بالكامل في ثلاث ساعات، ممهداً الطريق نحو محافظة صلاح الدين، وفي سياق متصل، سيطرت داعش على مدينة الفلوجة العراقية، كما أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين، وسط العراق، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن عددا من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” سيطروا على مدينة تكريت مركز المحافظة، بالاضافة إلى مدن السعدية وجلولاء وديالى حيث ذكرت داعش عبر حسابها على”تويتر” سيطرتها عليهم.

داعش على مشارف «بغداد»

عقب سيطرة داعش على محافظة ديالى الواقعة على الحدود مع إيران، والمحاذية لبغداد أيضاً، يضيف المسلحون محوراً ثالثاً في مسار زحفهم نحو العاصمة بغداد، حيث باتوا يتقدمون من محافظة صلاح الدين شمالي بغداد فيما تستمر سيطرتهم على مدينة الفلوجة غربي العاصمة.

وفي تطور غير مسبوق للوضع الأمنى، نجح مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، في السيطرة على عدة مدن عراقية حتى باتوا على مشارف شمال العاصمة بغداد بحوالي 110 كلم، في وقت بدأت تحركات دولية لوقف الزحف واستعادة السيطرة على الأوضاع بالبلاد التي تواجه أكبر تحدي منذ اجتياحها في 2003.

داعش فى الأراضى السورية

منذ أن ظهر تنظيم داعش في سوريا تمدد بشكل كبير فيي الأراضي السورية.

ومن أهم مناطق تواجد التنظيم محافظة الرقة، التي يحتلها التنظيم منذ نحو عام، والتي أعلن فيها “ولاية إسلامية”.

من أهم معاقل داعش في المحافظة في مدينة الرقة ​وريفها وبلدة سلوك القريبة من تل أبيض قرب الحدود السورية التركية وتتواجد بأعداد قليلة في الطبقة قرب سد الثورة.

وإلى محافظة الحسكة، حيث يحاول تنظيم داعش التوسع والسيطرة على بلدة الشدادي في ريف الحسكة ، والتوسع والتقدم أكثر في مدينة دير الزور وريفها كما تحاول السيطرة على مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وإلى حمص أيضاً حيث يتواجد تنيظم داعش في بلدة الرستن وتلبيسة بأعداد ومجموعات صغيرة، كما أنه في ريف دمشق تتواجد داعش بأعداد قليلة جداً.

«داعش» تتقدم نحو الأردن والسعودية

سيطرت داعش، على مدن البغدادي والسنجق القريبة من قاعدة القادسية الجوية والصحراء المحاذية للحدود الأردنية عند بلدة الرطبة،وقال زعيم قبلي عراقي في محافظة الأنبار يدعى أحمد النمراوي: إن ‘تلك المناطق سقطت من دون قتال والجيش تراجع الى داخل القاعدة العسكرية مع أسلحته، غير أن الوضع متوتر، وهناك مخاوف من محاولة اقتحام القاعدة التي تضم مئات الجنود فضلاً عن مطار عسكري لطائرات المروحية’.

وقالت مصادر أمنية أردنية، لجريدة الرأي الأردنية ، أن الأحداث العراقية الداخلية لم تؤثر على الحركة البينية، نافيا أن يكون هنالك أيّ تشديد للاجراءات بسبب تلك الاحداث، مؤكدا أن هذه الإجراءات اعتيادية ولا ترتبط بالأحداث العراقية الداخلية لأن ذلك شأن داخلي ولا علاقة للحدود به.

فى سياق متصل، تعد المملكة العربية السعودية هدفا لعمليات “داعش” ،فبعد إعلان “داعش” دولة العراق والشام الإسلامية ستسارع بعض الدول بالاعتراف بهم ومدهم بالسلاح والمعلومات اللازمة لهم”، فبحسب ماذكرته الداخلية السعودية فى بيان سابق لها، نشرته العربية.نت، عن أولى ثمرات الإرهاب الخارجي الموجه للبلد، حيث أوقعت قوات الأمن السعودية، بشبكة منظمة موزعة في كل أرجاء البلاد، غايتها استئناف الإرهاب في السعودية، ولكن هذه المرة برداء «داعش».

دول يهددها التنظيم «إيران – الكويت – فلسطين – إسرائيل- مصر»

أثار تقدم قوات “داعش” المتواصل قلق الشارع الإيراني، لاسيما أن هذه القوات باتت ترابط على مسافة 180 كيلومتراً من الحدود العراقية الإيرانية، ورافق ذلك تهديد أبوبكر البغدادي بنقل المعركة إلى إيران بعد العراق وسوريا، وقال روحانى، أن حكومته لن تتحمل العنف والإرهاب في المنطقة، وأكد أنها ستحاربه وتكافحه كما أعلنت في الأمم المتحدة، متسائلاً عن سبب الدمار والمجازر في سوريا والعراق.

ونشرت داعش، خريطة لها، شملت الكويت، وفلسطين والأراضى المحتلة،رغم عدم إعلان داعش عن نيتها للقيام بأى عمليات فى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل.

وتعد مصر من بين الدول التي يتهددها خطر تنظيم “داعش” حيث تشير الخريطة التي نشرها التنظيم لدولته المنشودة إلى أن حدود هذه الدولة، تحاذي الحدود المصرية الشرقية، ما يجعلها تمثل خطورة على مصر من هذا الجانب من الحدود.