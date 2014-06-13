“أيموبيلى” يسير على خطى “سكيلاتشى” هداف الأزورى بمونديال 90

فى بداية العام الحالى لم يكن الكثيرون يتوقعون أن يكون سيرو ايموبيلى هو الرجل الذى يقود خط هجوم ايطاليا فى نهائيات كأس العالم لكرة القدم فى البرازيل ، ومع ذلك بعد أهدافه الثلاثة “هاتريك” فى المباراة الودية التى انتهت بالفوز 5/3 على فريق فلومينيزى مساء الاحد الماضى، ربما يكون يسيرعلى الطريق ليكون “توتى” جديد فى ايطاليا ويسير على طريق قائد منتخب ايطاليا السابق ونجم نادى روما المخضرم.

وفى نفس الوقت يرى الكثيرون أن ايموبيلى ربما يكون نسخة جديدة من نجم منتخب ايطاليا وهداف كأس العالم عام 1990 الذى استضافته ايطاليا سيلفاتورى سكيلاتشى الذى قاد منتخب الازورى للفوز بالمركز الثالث وفاز آنذاك بلقب هداف المونديال.

ويرى هؤلاء أن هناك أوجه شبه كثيرة بين سيكلاتشى وايموبيلى ، فقد خاض ايموبيلى مباراته الدولية الاولى قبل ثلاثة اشهر فقط وهو الذى ولد فى عام 1990 اى فى سن الرابعة والعشرين ، كما أن سيكلاتشى خاض اول مباراة دولية له فى شهر مارس 1990 اى قبل البطولة بثلاثة اشهر ايضا.

وكان سكيلاتشى قد بزغ نجمه فى دورى الدرجة الثانية موسم 1988 – 1989 ، كهداف لنادى ميسينا تحت قيادة المدرب زيدنيك زيمين ، ونفس الامر بالنسبة لايموبيلى فهو تحت قيادة زيمين برز فى بيسكارا كالشيو بجانب ماركو فيراتى ولورينزو انسينى ، وفاز ايموبيلى بلقب هداف دورى الدرجة الثانية برصيد 28 هدفا ، وانتقل بعدها الى نادى تورينو فى الصيف الماضى وسجل 22 هدفا فى دورى الدرجة الاولى فى الموسم المنتهى ، مما أدى لاستدعائه الى المنتخب الايطالى وفى نهاية الموسم انتقل الى بروسيا دورتموند الالمانى.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم يثور سؤال حول قدرة ايموبيلى على مضاهاة إنجاز سكيلاتشى وتسجيل ستة اهداف والفوز بجأئزة الحذاء الذهبى كهداف للبطولة والكرة الذهبية كاحسن لاعب ، وهو الانجاز المزدوج الذى حققه لنجم الايطالى باولو روسى فى عام 1882 حين قاد ايطاليا للفوز بمونديال اسبانيا.

ويقول ايموبيلى “هذه المقارنة لاتضعنى تحت ضغوط اضافية ولكنها على العكس تسعدنى . المدير هو الذى يحدد الاختيارات وعلينا فقط ان نعمل بجدية لمساعدة الفريق حتى من على مقاعد البدلاء”.

من جانبه يقول سكيلاتشى عن ايموبيلى “هو يذكرنى بنفسى ، وهو يحب اللعب من خلال التقدم من الخلف ، وهو سريع ويتميز بقدرات التعامل فى مواقف رجل لرجل ، ويمكنه الوصول للشباك ، لقد برز من خلال مدرسة زيمين الذى يعشق الكرة الهجومية واثبت قدراته فى دورى الدرجة الاولى الموسم المنتهى ، ويستحق أن يكون له مكان فى تشكيلة ايطاليا فى كأس العالم”.

والآن فإن جميع انظار الجماهير الايطالية تتطلع الى ايموبيلى ليقود طموح منتخب الازورى فى مونديال البرازيل 2014 فهل يثبت اللاعب انه بحق خليفة سكيلاتشى ؟

ا ش ا