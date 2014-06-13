محافظ السويس يناقش مشكلات الصحة والطرق والنجدة والإسعاف

ترأس اللواء العربي السروي محافظ السويس إجتماعا باللجنة المشكلة والمنوط بها وضع دراسات وحلول لتفادى حوادث الطرق، والتصدى للأسباب المؤدية لها، حيث تشهد الطرق الاقليمية الواصلة بين السويس والبحر الأحمر والإسماعيلية والقاهرة وجنوب سيناء حوادث متعددة وبشكل يومى .

وأكد اللواء العربي السروي خلال الاجتماع مع اللجنة علي عدة توصيات بشأن الحد من ظاهرة حوادث الطرق وتأثيرها السلبي على العمال، بحضور العميد نجيب أيوب مدير المرور، والعقيد رحمي حسان مدير شرطة السياحة والدكتور رضا زغلول مدير الطوارئ بمديرية الصحة، والمهندسة مني السويفي مدير عام الطرق وعايدة محمود سليمان مدير عام التنشيط السياحي بالسويس ومحمد جودة مدير مكتب السياحة بالسويس.

وناقش السروى الاقتراحات المقدمة فى مجال الصحة، وجاءت فيها دراسة إنشاء مركز استقبال حوادث متقدم لجراحات المخ والأعصاب والصدمات الدماغية (HEAD TROMA CENTER) بمنطقة السخنة لتكرار الحوادث على طريق القطامية، والعين السخنة، وطريق السخنة والزعفرانة مع الاسراع باستكمال مستشفى السويس الجامعي الجديد بطريق القاهرة السويس وتخصيص قسم خاص لاستقبال الحوادث .

وفى مجال الطرق ناقش السروى دراسة ازدواج طريق النفق رأس سدر وطريق السخنة الزعفرانة، والتأكيد على استكمال تطوير طريق السويس_ القاهرة حتى الكيلو 114 وإدراج حارة للنقل الثقيل، وإعادة دراسة أماكن مخرات السيول وتأثيرها على الطرق السريعة

> كما ناقش المحافظ ايضا رفع كفاءة مزلقانات السكك الحديدية وتشغيلها إلكترونياً على الطرق السريعة (السويس_القاهرة و السويس _ العين السخنة)، وزيادة الأكمنة المرورية .

وفيما يتعلق بخدمات الطرق، ناقش السروى دراسة بانشاء مركز شرطي متكامل بجوار مركز إستقبال الحوادث المقترح إنشائه بمنطقة السخنة وأن يشتمل على وحدة إسعاف تضم 5 عربات مجهزة، ووحدة حماية مدنية تضم سيارتين اطفاء، ووحدة خدمات مرورية، ووحدة شرطة نجدة، ووحدة شرطة سياحة وأثار، ومجموعة إنقاذ تضم ونش رفع- ونش سحب- لودر من الهيئة العامة للطرق والكباري.

وناقش فى مجال المرور دراسة بتخصيص حارات إسراع وإبطاء للطرق الفرعية المتصلة بالطرق السريعة، وإعادة تخطيط الطرق السريعة بالخطوط الأرضية وإعادة دراسة المطبات الصناعية غير المطابقة للمواصفات الفنية وزيادة أعداد العلامات الإرشادية بالطرق السريعة، وزيادة أنصاف أقطار المنحنيات مع رصفها بالطرق الهندسية ورصفها بما يتناسب مع الدورانات بالطرق السريعة.

وأكد على ضرورة انشاء حواجز خراسانية لفصل المدن السكانية عن الطرق السريعة، وتفعيل الحملات المشتركة للكشف العشوائي على سائقي السيارات لتحديد تعاطي المواد المخدرة مع عدم قيام السائق بدفع تكاليف التحاليل الطبية إلا أثناء تجديد ترخيص المركبة وتفعيل المواد 153و154 بإلزام المركبات السياحية بوضع جهاز محدد للسرعات مع دراسة إلزام سيارات النقل الثقيل بوضع هذا الجهاز لتقيل الحوادث والحد من السرعات وتزويد المحافظة بأوناش مرورية ذات أحمال عالية لحمل سيارات النقل الثقيل والأتوبيسات التي تتسبب في غلق الطرق بسب الحوادث .