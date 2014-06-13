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القوى العاملة ترد 92 ألف جنيه من شركات عمالة

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القوى العاملة ترد 92 ألف جنيه من شركات عمالة القوى العاملة ترد 92 ألف جنيه من شركات عمالة

أعلنت وزارة القوي العاملة الهجرة نجاحها في إعادة 84 ألفا و500 جنيه و4200 ريال سعودي (8 آلاف جنيه تقريبا) لـ 27 عاملا، حصلت عليها 6 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، كانت قد تقاضتها منهم لتسفيرهم للعمل في الخارج، بالإضافة إلي مخالفة قانون العمل بالتعاقد على مهن منزلية محظورة بالعمل بالخارج، وتقدموا بشكاوى للوزارة في هذا الخصوص لعدم حصولهم على فرص العمل.

وكشفت وزيرة القوي العاملة والهجرة  في تصريح لها اليوم عن أن الوزارة بعد رد المبالغ لأصحابها، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات لعدم تكرار المخالفة مستقبلا، في إطار دعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية المتعاقدة للعمل بالخارج، والحفاظ على حقوقها التعاقدية، وتواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية.

وكان الشاكون قد حددوا الشركات التي تقاضت منهم المبالغ وهي شركات (الصفوة الجديدة، أجنحة العرب، جدعان، المستقبل، عبد الرحمن الملحق، وشعلان) لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، نظير تحقيق فرص عمل بالخارج ولم تف بالاتفاق معهم.

ا ش ا

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