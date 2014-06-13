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خبير قانون دولى ينفى قبول المحكمة الأفريقية دعوى جنائية ضد مسئولين مصريين

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خبير قانون دولى ينفى قبول المحكمة الأفريقية دعوى جنائية ضد مسئولين مصريين خبير قانون دولى ينفى قبول المحكمة الأفريقية دعوى جنائية ضد مسئولين مصريين


> نفى الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى ، ما تردد من أن المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان قبلت دعوي جنائية ضد مسئولين مصريين، مشيرًا إلى أن الخبر عار تماما عن الصحة.

وأضاف سلامة فى تصريح لوكالة أونا، إن المحكمة الأفريقية ليست مختصة بأى جرائم في الدولة غير الطرف في النظام الأساسي للمحكمة ، وقد سبق للمحكمة رفض دعوي رفعها الجاسوس الإسرائيلي “عودة ترابين” ضد الرئيس السابق عدلي منصور و رئيس الوزراء الأسبق الدكتور حازم الببلاوي و مسئول مصري ثالث

وقال خبير القانون، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان – هيئة شبه قضائية – فهي هيئة مختلفة تماما و لا تصدر أي أحكام أو حتي قرارات قضائية، فالمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب و مقرها في مدينة أروشا – تنزانيا، ليست لها أية ولاية علي أية جرائم مدعي ارتكابها في مصر حيث لم تصادق مصر علي البوتوكول المنشئ لها.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أن تنظيم الإخوان رفع دعوى أمام المحكمة الإفريقية ضد ما سماه «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر»، من خلال الفريق القانوني للجماعة الذي يقوده السير ماكدونالدز، النائب العام البريطاني السابق، والمحامي الأفغاني، الطيب علي.

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أونا

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