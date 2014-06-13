أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

واشنطن تايمز: قوات الحرس الثوري الإيراني تتواجد في العراق للتصدي لـ “داعش”

Google+ Print
واشنطن تايمز: قوات الحرس الثوري الإيراني تتواجد في العراق للتصدي لـ “داعش” واشنطن تايمز: قوات الحرس الثوري الإيراني تتواجد في العراق للتصدي لـ “داعش”

قالت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، إن “قواتا من الحرس الثوري الإيراني انتشرت في العراق للتصدي للقوات السنية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”.

وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أنه في ظل خروج القوات الأمريكية من العراق وعدم قدرة العراقية على إحكام السيطرة على البلاد، توجهت بغداد نحو طلب المساعدة من قوات الحرس الثوري الإيراني بغية التصدي للعنف الدموي الذي أحدثه تنظيم (داعش).

وأوضحت أنه تم إرسال كتيبتين من قوات (القدس) الإيرانية، للمساعدة في وقف تقدم قوات (داعش) أحد أفرع القاعدة، بعد سيطرتها في الأيام الأخيرة على مدينتي الموصل وتكريت، اللتين تعدان من أكبر المدن العراقية.

وسلطت (واشنطن تايمز) الضوء على إشارة الحكومة العراقية في وقت سابق إلى أن البلاد ستكون مفتوحة أمام الولايات المتحدة لشن غارات جوية ضد تنظيم (داعش).

ونقلت عن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني قوله إن “تدفق قوات (القدس) الإيرانية إلى العراق يأتي بعد أقل من أسبوع على وصول قائد قوات (القدس) قاسم سليماني إلى بغداد لتقييم الأزمة الراهنة”.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي