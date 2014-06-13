واشنطن تايمز: قوات الحرس الثوري الإيراني تتواجد في العراق للتصدي لـ “داعش”

قالت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، إن “قواتا من الحرس الثوري الإيراني انتشرت في العراق للتصدي للقوات السنية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”.

وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أنه في ظل خروج القوات الأمريكية من العراق وعدم قدرة الحكومة العراقية على إحكام السيطرة على البلاد، توجهت بغداد نحو طلب المساعدة من قوات الحرس الثوري الإيراني بغية التصدي للعنف الدموي الذي أحدثه تنظيم (داعش).

وأوضحت أنه تم إرسال كتيبتين من قوات (القدس) الإيرانية، للمساعدة في وقف تقدم قوات (داعش) أحد أفرع القاعدة، بعد سيطرتها في الأيام الأخيرة على مدينتي الموصل وتكريت، اللتين تعدان من أكبر المدن العراقية.

وسلطت (واشنطن تايمز) الضوء على إشارة الحكومة العراقية في وقت سابق إلى أن البلاد ستكون مفتوحة أمام الولايات المتحدة لشن غارات جوية ضد تنظيم (داعش).

ونقلت عن أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني قوله إن “تدفق قوات (القدس) الإيرانية إلى العراق يأتي بعد أقل من أسبوع على وصول قائد قوات (القدس) قاسم سليماني إلى بغداد لتقييم الأزمة الراهنة”.

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