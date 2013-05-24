شيخ قبيلة "الجريرات": محور قناة السويس أكبر خطر على الأمن القومى

قال عبد القادر المبارك شيخ قبيلة الجريرات، إن أهالى سيناء يزج بهم فى قضايا تجارة المخدرات والإرهاب، مطالبًا بتحرير سيناء من الظلم الذى تعرضت له خلال العقود الماضية وذلك حسب قوله

وأضاف المبارك خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، ويذاع على قناة النهار، أن عملية خطف الجنود تافهة وليس فيها أى شجاعة، لافتًا هذه العملية نتيجة الانفلات الأمنى بعد الثورة.

وكشف المبارك عن وجود أجهزة مخابرات من دول عديدة تعبث فى سيناء، معتبرًا مشروع محور قناة السويس أكبر خطر على الأمن القومى المصرى وذلك بسبب أن هذا المشروع سيعمل على تفريغ سيناء تماما من سكانها، والأهالى سيرحلون إلى حيث التنمية مما يسبب خطر على الأمن القومى، وقال: "أتحدى أن يبدأ النظام فى عمل مشروع قومى على الحدود الشرقية، مضيفًا هناك فيتو إسرائيلى على التنمية فى سيناء.