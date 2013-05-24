أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شيخ قبيلة "الجريرات": محور قناة السويس أكبر خطر على الأمن القومى

Google+ Print
شيخ قبيلة "الجريرات": محور قناة السويس أكبر خطر على الأمن القومى شيخ قبيلة "الجريرات": محور قناة السويس أكبر خطر على الأمن القومى

قال عبد القادر المبارك شيخ قبيلة الجريرات، إن أهالى سيناء يزج بهم فى قضايا تجارة المخدرات والإرهاب، مطالبًا بتحرير سيناء من الظلم الذى تعرضت له خلال العقود الماضية وذلك حسب قوله

وأضاف المبارك خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، ويذاع على قناة النهار، أن عملية خطف الجنود تافهة وليس فيها أى شجاعة، لافتًا هذه العملية نتيجة الانفلات الأمنى بعد الثورة.

وكشف المبارك عن وجود أجهزة مخابرات من دول عديدة تعبث فى سيناء، معتبرًا مشروع محور قناة السويس أكبر خطر على الأمن القومى المصرى وذلك بسبب أن هذا المشروع سيعمل على تفريغ سيناء تماما من سكانها، والأهالى سيرحلون إلى حيث التنمية مما يسبب خطر على الأمن القومى، وقال: "أتحدى أن يبدأ النظام فى عمل مشروع قومى على الحدود الشرقية، مضيفًا هناك فيتو إسرائيلى على التنمية فى سيناء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365