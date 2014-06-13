إصابة جنديين بجروح خلال عملية في شرق أوكرانيا

أصيب جنديان أوكرانيان بجروح خلال معارك فجر الجمعة، في «ماريوبول» شرق أوكرانيا بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، مشيرا إلى «خسائر كبرى» في صفوف الانفصاليين.

وقال «أفاكوف» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن العملية الهادفة «لإزالة» حواجز المتمردين بدأت.

>وأضاف أن وحدات خاصة تابعة لوزارة الداخلية «دمرت مدرعات ومواقع لقناصة النخبة». وكتب الوزير أن «الإرهابيين منيوا بخسائر كبرى. وأصيب جنديان بجروح من صفوفنا، والعملية تتواصل».

>ويخوض الجيش الأوكراني منذ شهرين عملية ضد المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا أوقعت 270 قتيلا.