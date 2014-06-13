بالفيديو.. «داعش» أغنى منظمة إرهابية بعد نهب 500 مليار دينار عراقي وسبائك ذهبية

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، الجمعة، إن تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، «داعش» استولى على 500 مليار دينار عراقي (425 مليون دولار) من بنك الموصل المركزي، بعد دخول المدينة وانسحاب الأمن من جميع المرافق العامة والخاصة، حيث قال محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إن مقاتلي «داعش» نهبوا أموال بنوك عديدة في مختلف أنحاء الموصل، فضلا عن كمية كبيرة من سبائك الذهب»، وبذلك تصبح «داعش» وفقا لـ «the International Business Times»» «أغنى منظمة إرهابية في العالم».

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ميزانية «طالبان» السنوية تبلغ ما بين70 مليونا و400 مليون دولار، وميزانية «حزب الله» ما بين 200 و500 مليون دولار، ومنظمة «فارك» في كولومبيا تجني عوائد سنوية ما بين 80 و350 مليون دولار، وحركة الشباب الصومالية ما بين 70 و100 مليون دولار، و«القاعدة» كانت تعمل بميزانية 300 مليون أثناء قيامها بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفقا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي.

الثروة التي حصلت عليها «داعش» تجعل ميزانيتها أكبر من ميزانية بعض الدول الصغيرة مثل ناورو، وتونجا وجزر مارشال.