إصابة ضابط أمن مركزى وفردى شرطة بطلقات نارية أثناء فض مسيرة إخوانية بالشرقية

أصيب ضابط بقطاع الأمن المركزى وفردى شرطة إثر إطلاق نار من سائق توك توك بمسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى , بمدينة منيا القمح أثناء قيامهم بإشعال النيران فى إطارات السيارات أمام وحدة الإطفاء المدنى بالمدينة.

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث منيا القمح , مفاده إصابة النقيب أحمد مهدى الضابط بقطاع الأمن المركزى , واثنين من أفراد الشرطة المكلفين بحماية وحدة الإطفاء المدنى أمام مزلقان المعلمين .

تم نقل الضابط والأفراد لمستشفى جامعة الزقازيق لتلقى الأسعافات .

جاء ذلك بعد خروج مسيرة لانصار الرئيس المعزول محمد مرسى بمدينة منيا القمح , ورددوا العديد من الهتافات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسى , وأثناء قيام قوات الأمن بفض المسيرة فوجئوا بأحد سائقى التوك , بإطلاق النيران عليهم مما أسفر عن إصابة ضابط وفردى شرطة .