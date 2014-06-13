بالفيديو.. «بوش الأب» يحتفل بعيد ميلاده الـ 90 بالقفز بالمظلة من طائرة مروحية

نفذ الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش عهداً قطعه على نفسه منذ خمس سنوات بالقفز من طائرة فى عيد ميلاده التسعين، الذى يحين اليوم الخميس.

وقال الرئيس الحادى والأربعين للبلاد عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى”تويتر”: «إنه يوم رائع فى مين – فى الحقيقة جيد بما يكفى للقفز بالمظلات».

وقال المتحدث باسم بوش، جيم ماكغراث، إن « سمة جورج بوش وهى ذلك الحب للحياة.. أنه يريد أن يحقق الهدف عندما يحدده.. أنا واثق أن جزءا من الأمر هو رسالة للآخرين بأنه حتى فى سنوات تقاعدك يمكنك أن تجد تحديات».

والمرة الأولى التى قفز فيها بوش من الطائرة كان عندما أصيبت طائرته فى الحرب العالمية الثانية فوق المحيط الهادى. وفى وقت لاحق قرر أن يقفز من طائرة من تلقاء نفسه احتفالا بعيد ميلاده الخامس والسبعين والثمانين والخامس والثمانين، بالقفز المظلى الحر.

وقال فى عيد ميلاده الخامس والثمانين إنه يريد أن يفعلها ثانية فى عيد ميلاده التسعين. وستكون قفزة اليوم الخميس هى ثامن قفزة له.

وكان بوش معروفا أثناء سنوات الرئاسة بحب العدو والتنس والغولف ولكنه الآن يستخدم مقعدا متحركا بسبب إصابته بنوع من متلازمة باركنسون.

وتشمل المظاهر الأخرى للاحتفال بعيد الميلاد غداء خاص مع أكثر من 200 شخص من الأقارب والأصدقاء.. وقال ماكغراث إن ولديه، الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وحاكم فلوريدا السابق جيب بوش، سيحضران الاحتفال.

" frameborder="0">