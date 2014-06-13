أبو النصر: مجلس أمناء محو الأمية يستعد لعرض الخطوات التنفيذية للحملة على الرئيس

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر أنه سوف يتم الأسبوع القادم عقد اجتماع مجلس أمناء الحملة الوطنية لمحو الأمية “معا نستطيع”، للإعداد لعرض الخطوات التنفيذية للحملة في محو أمية ثلاثة ملايين مواطن خلال عام 2014، على رئيس الجمهورية.

يذكر أن مجلس أمناء الحملة الوطنية لمحو الأمية قد تم تشكيله برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من: ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار، ممثلين عن وزارات التعليم العالي، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الإعلام، التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى منسق الحملة ومقرري اللجان.

ويختص المجلس بمناقشة ومراجعة الاستراتيجيات والآليات المبتكرة لتفعيل الحملة في إطار تخصصات وصلاحيات كل وزارة ممثلة فيه، ويقوم بمراجعة التقارير الدورية لتقديمها لرئاسة الجمهورية واعتمادها، بالإضافة إلي نشر ثقافة التطوع والمشاركة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

ا ش ا