منسق حملة المشير بالخارج: قمنا بدورنا على أكمل وجه..ونتابع تنفيذ برنامج السيسى



> شارك المستشار محمد سليم منسق الحملة الشعبية للمشير بالخارج ، فى المؤتمر الختامى لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى أقيمت بحضور منسق الحملة الرسمية للمشير، السفير كارم محمود أمس بالإسكندرية.

وأكد سليم فى تصريحات صحفية له اليوم ،أن الحملة أدت ما عليها ودعا الجميع إلى العمل والإلتفاف خلف الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المؤتمر دشن خريطة طريق للمستقبل لمتابعة وتنفيذ برنامج الرئيس السيسي وركائز الإصلاح التى سيعتمد عليها .

وأصاف أن البرنامج يحتاج إلى مشاركة الجميع بإيجابية للتغلب على التحديات التى تواجه مصر كلها داخليا وخارجيا .