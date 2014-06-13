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منسق حملة المشير بالخارج: قمنا بدورنا على أكمل وجه..ونتابع تنفيذ برنامج السيسى

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منسق حملة المشير بالخارج: قمنا بدورنا على أكمل وجه..ونتابع تنفيذ برنامج السيسى منسق حملة المشير بالخارج: قمنا بدورنا على أكمل وجه..ونتابع تنفيذ برنامج السيسى


> شارك المستشار محمد سليم منسق الحملة الشعبية للمشير بالخارج ، فى المؤتمر الختامى لحملة الرئيس عبد الفتاح والتى أقيمت بحضور منسق الحملة الرسمية للمشير، السفير كارم محمود أمس بالإسكندرية.

وأكد سليم فى تصريحات صحفية له اليوم ،أن الحملة أدت ما عليها ودعا الجميع إلى العمل والإلتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المؤتمر دشن خريطة طريق للمستقبل لمتابعة وتنفيذ برنامج الرئيس السيسي وركائز الإصلاح التى سيعتمد عليها .

وأصاف أن البرنامج يحتاج إلى مشاركة الجميع بإيجابية للتغلب على التحديات التى تواجه كلها داخليا وخارجيا .

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