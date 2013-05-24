غدا.. مظاهرات بالغربية احتجاجا على قطع الكهرباء وتصاعد أزمة السولار

تنطلق، الجمعة، مظاهرات بـ"المحلة، وطنطا"، محافظة الغربية، احتجاجا على قطع التيار الكهربائى، ومشاركة الأهالى والقوى الثورية والحركات الشبابية، إلى جانب التنديد بعودة أزمة السولار والبنزين 80 و90 إلى محطات الوقود، واشتعال الأزمة ومطالبة القوى الثورية للمواطنين بالمشاركة فى حملة عدم سداد فواتير المياه والكهرباء.

كانت إحدى السيارات قد طافت المحلة الكبرى، مساء الخميس، وطالبت المواطنين عبر مكبرات الصوت بعدم سداد فواتير المياه والكهرباء، كما قام رواد المساجد بالتنبيه على المصلين بهذا الغرض.

حيث ستخرج هذه المظاهرات من مسجد "عبد الحى خليل"، بالمحلة، و"السيد البدوى"، بطنطا، و"الشيخة صباح" وغيرها من المدن والقرى بالمحافظة.

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