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إيطاليا تودع السيناتور ديللوتري بسجن روما ‬‬بعد تسلمه من لبنان

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إيطاليا تودع السيناتور ديللوتري بسجن روما ‬‬بعد تسلمه من لبنان إيطاليا تودع السيناتور ديللوتري بسجن روما ‬‬بعد تسلمه من لبنان

تسلمت السلطات الإيطالية من لبنان فجر اليوم الجمعة السيناتور السابق مارشيللو ديللوتري، مساعد رئيس الوزراء الأسبق سلفيو بيرلسكوني في جزيرة صقلية بالجنوب الإيطالي، والتي اودعته بدورها سجن “ربيبيا” في العاصمة روما.

وكان ديللوتري وصل داخل سيارة إسعاف نظرا لظروفه الصحية، حيث أمضى ديللوتري البالغ من العمر 72 عاما، أحد مؤسسي حزب فورتسا إيتاليا، معظم الفترة التي قضاها في لبنان بإحدى مستشفيات العاصمة بيروت.

وكانت سلطات بيروت قد وافقت في وقت سابق على تسليم السيناتور السابق إلى روما، والذي صدر بحقه حكما قضائيا نهائيا بـ 7 سنوات حبس بعد ثبوت التآمر مع المافيا، حيث كان نمودجا لتسرب المافيا لعالم السياسة في إيطاليا.

ا ش ا

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