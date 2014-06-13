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شابي عن رحيل فابريجاس: خسارة كبيرة لبرشلونة

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شابي عن رحيل فابريجاس: خسارة كبيرة لبرشلونة شابي عن رحيل فابريجاس: خسارة كبيرة لبرشلونة

في - أعرب الإسباني شابي هيرنانديز لاعب وسط برشلونة اليوم عن أسفه بسبب رحيل زمليه ومواطنه سيسك فابريجاس إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكنه أكد أن اللاعب سعيد بعد الإعلان عن عودته للدوري الإنجليزي.

وقال شابي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة هولندا في مونديال 2014 "أنه خبر رائع بالنسبة له، وهو سعيد للغاية (بعد الانتقال إلى تشيلسي)" وذلك بعد إعلان "البلوز" التعاقد مع لاعب وسط برشلونة السابق، ونشره لصورته بقميص فريقه الجديد.

وأضاف "ستكون فرصة جيدة له، حيث أنه كان يرغب في الانضمام لفريق كبير، والآن سيستطيع اللعب بهدوء بعدما استقر على وجهته المقبلة، وبالنسبة لبرشلونة ستكون خسارة كبيرة، ولكنه مستقبله وهو قرر أن يكون كذلك".

أما بالنسبة لفيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لإسبانيا فأكد أنه لا يريد الدخول في تفاصيل وأمور شخصية وأن على كل اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة بكأس العالم، معربا عن آماله في ألا تؤثر الأمور الخارجية على اللاعبين قبل لقاء هولندا.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية التي تضم هولندا واستراليا وتشيلي.

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