موسكو تنظم اجتماعا لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لمناقشة الإرهاب في الشرق الأوسط

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن روسيا تنوي تنظيم اجتماعا لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع الإرهاب في الشرق الأوسط.

ونقلت روسيا اليوم عن تشوركين قوله، بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في العراق، “من الواضح أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته… والإرهابيون أيضا لا يوافقون على أن الحرب انتهت… إنهم يواصلون القتال ونشاطهم يزداد”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا اقترحت في هذه الظروف عقد اجتماع بمشاركة ممثلين عن سكرتارية الأمم المتحدة لمناقشة قضية الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع، مضيفا أن اللقاء قد يجري الأسبوع المقبل.

وقال تشوركين إن المشاركين في اجتماع مجلس الأمن أمس طرحوا مسألة العواقب الإقليمية المحتملة للتطورات الأخيرة في العراق.

ا.ش.ا