طرح ألاف الأطنان من السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم أنه إستعدادا لحلول شهر رمضان الكريم تم توفير ألاف الاطنان من السلع الغذائية والياميش من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والاستيراد من الخارج ، لتلبية كافة إحتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة وذلك في فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهي الاهرام والنيل والاسكندرية ، وفروع شركتي الجملة المصرية والعامة وشركة المصرية للأسماك بالاضافة الي السلع التي تم طرحها في منافذ شركة المصريين ومحلات البقالة التموينية .

وقال إنه تم توفير 4 الاف و300 طن لحوم طازجة سوداني وبرازيلي كندوز ومشفي ، و3 ألاف ذبيحة لحوم بلدي ضاني وجاموس وبتلو بالعظم ، و1075 طنا من اللحوم المجمدة المستوردة البرازيلي ، و200 طن لحوم مصنعة ، و1425 طن دواجن مجمدة محلية ومستوردة ، و400 طن أسماك بأنواعها ومصنعاتها ، و150 طن كبدة بأنواعها ، و190 طن سكر حر ومعبأ وبودرة ، و4920 طن أرز أبيض سائب ومعبأ ، و8220 طن دقيق فاخر سائب ومعبأ ، و1050 طن مكرونة أنواع مختلفة عبوة 350 جراما و400 جرام وعبوات أخري ، و21 ألف طن زبدة زنة كيلو و2 كيلو وأوزان أخري .

وأضاف أنه تم توفير 2 مليون و292 ألف كرتونة زيوت عبوات مختلفة من زيت الخليط وبذرة القطن وعباد الشمس والذرة ، و2 مليون و 952 ألفا و250 كرتونة مسلي صناعي أنواع مختلفة عبوات زنة كيلو و2 كيلو وأوزان أخري ، و561 طن نشا سائب ومعبأ عبوة 400 جرام ، و41 ألف كرتونة صلصة طماطم عبوات مختلفة ، و3430 طن بقوليات سائب ومعبأ من الفول والفاصوليا والعدس واللوبيا وغيرها ، و5100 كرتونة معلبات أنواع مختلفة من الفول والمربات وغيرها ، و45 الف طبق بيض مائدة ، و100 طن زيتون ومخللات أنواع مختلفة ، و17 ألفا و750 كرتونة عصائر عبوات لتر و200 ميلليمتر وعبوات أخري من المشمش والجوافة والمانجو وأنواع أخري ، و2334 طن ياميش ومكسرات ، مشيرا الي أنه تم توفير كميات كبيرة وكافية من منتجات الالبان السائبة والجافة والجبن والخضروات والفواكه الطازجة يوميا والشاي والنسكافيه ، وأن هذه الكميات من السلع الغذائية قابلة للزيادة وفقا لحجم الطلب وحركة المبيعات .

وأكد حنفي أن هناك تخفيضات كبيرة في الاسعار حيث أن سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد يتراوح من 31 جنيها الي 34 جنيها ونصف ، واللحم السوداني والاثيوبي بسعر 41 جنيها للكيلو ، والعرق البرازيلي المجمد 46 جنيها للكيلو ، واللحم البرازيلي الطازج 51 جنيها ، والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها ونصف للكيلو بدلا من 23 جنيها ، وكيلو الزبدة المستوردة النيوزيلندي 43 جنيها بدلا من 45 جنيه ، والمسلي الطبيعي عبوة 900 جرام بسعر 42 جنيها ، وزيت الذرة عبوة لتر بسعر 14 جنيها ونصف الجنيه بدلا من 15 جنيها ونصف ، وزيت عباد الشمس بسعر 12 جنيها ونصف بدلا من 13 جنيها ونصف ، والخليط بسعر 8 جنيهات ونصف بدلا من 9 جنيهات ونصف ، وكيلو العدس الاصفر السائب بسعر 6 جنيهات ونصف بدلا من 8 جنيهات ، وكيلو الفول السائب بسعر 4 جنيهات ونصف بدلا من 6 جنيهات ، وعبوة الفاصوليا 500 جرام بسعر 10 جنيهات بدلا من 12 جنيها ونصف ، وكيلو اللوبيا السائبة بسعر 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها ، وكيلو الارز المعبأ بسعر 3 جنيهات ونصف بدلا من 5 جنيهات ،بالاضافة الي أن هناك تخفيضات كبيرة علي السلع الاخري .

وأشار الي أنه سيتم إقامة معرض كبير للسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة عن الاسواق يوم الاربعاء القادم بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر ويستمر 10 أيام تشارك فيه الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ، ويتضمن اللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن والاسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلي والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر والمنظفات الصناعية وكافة السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، مشيرا الي أنه سوف يتم إقامة مركز أعلامي وتخصيص أوتوبيسات مجانية للانتقال داخل المعرض.

ا.ش.ا