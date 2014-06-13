التحقيق مع سعودي حطم 4 تماثيل بوذية في اليابان

تواصل الشرطة اليابانية تحقيقاتها مع مبتعث سعودي ألقت القبض عليه، الأربعاء، بتهمة تحطيم 4 تماثيل بوذية في أحد المعابد بالعاصمة طوكيو.

واعترف السعودي المحتجز بتهمة تحطيم تماثيل بوذية بفعلته. وعرضت قناة حكومية في اليابان تقريراً تليفزيونياً نقلت فيه عن شرطة طوكيو تلقيها بلاغ طوارئ الأربعاء، يفيد بقيام غريب أجنبي بالتعدي على تماثيل في معبد سنسوجي في منطقة أساكوسا، قبل أن تهرع الشرطة إلى الموقع وتجد 4 تماثيل بوذية ملقاة على الأرض ومحطمة.

وقالت إنه وبعد القبض على السعودي، البالغ من العمر 31 عاماً، بالقرب من الموقع واستجوابه، اعترف بأنه الفاعل، وبأنه نفذ أفعالاً مشابهة ضد تماثيل بوذية في مواقع أخرى.

وشملت التماثيل المحطمة، 3 تماثيل منحوتة من الحجر، بأطوال متفاوتة بين 60 و100 سنتيمتر، إضافة إلى تمثال رابع نحاسي كبير بطول 200 سنتيمتر، ويعود تاريخ صنعه إلى 300 عام.

وأشار التقرير التليفزيوني إلى أن التماثيل المحطمة مسجلة ضمن المعالم الثقافية البارزة. ولم تصدر وزارة الخارجية السعودية ولا الملحقية الثقافية السعودية في طوكيو أي تعليق رسمي على الحادثة، وما زالت الشرطة اليابانية تحقق في الدافع وراء الحادث.