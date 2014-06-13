مستشار المفتي: الانتماء لـ«داعش» حرام

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن «تنظيم داعش بفكره المتطرف قد ضلل الكثير من الشباب، الذين غرر بهم تحت اسم الدين وتحت اسم (الدولة الإسلامية)، التي يسعى لتأسيسها، بينما هي في الحقيقة محاولة لتشويه الدين وتدمير البلاد وسفك دم العباد»، مشددًا على أن «الانتماء إلى التنظيمات المتطرفة مثل (داعش) حرام شرعًا لأنها تسعى لدمار البلاد وتشويه صورة الإسلام في العالم».

وأضاف «نجم»، في تصريح صحفي، نشره المركز الإعلامي لدار الإفتاء، صباح الجمعة، أن «داعش وغيرها من الجماعات والتنظيمات المتطرفة قد ضلوا في استنباط الأدلّة الشرعية، وانجرفوا في فهمهم للآيات والأحاديث، فهم يلوون عنق النصوص لكي يبرروا مواقفهم وأفعالهم الدموية المتطرفة، فهم لا يتورعون عن التجرؤ على دماء الخلق، واستصدار الفتاوى الشاذة المنكرة لصالح منهجهم التكفيري الذي يعيثون به في الأرض فسادًا».

وشدد على «حرمة الانتماء لتلك التنظيمات والجماعات المسلحة، التي تسعى لتخريب البلاد، وتشويه صورة الإسلام في العالم أجمع بأعمالها الوحشية»، مضيفًا: «يجب التصدي لتلك الأفكار الهدامة والفكر الصدامي».

واختتم: «ما تقوم به جماعة داعش من إرهاب وقتل وتخريب في العراق وسوريا وغيرهما من البلاد يصب في مصلحة أعداء الإسلام، ويجلب للبلاد العربية والإسلامية الدمار والخراب، وقد يكون ذريعة للتدخل الأجنبي في تلك البلاد».