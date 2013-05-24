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أهالى مريض يحتجزون أطباء مستشفى ببنى سويف ويعتدون على الشرطة

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أهالى مريض يحتجزون أطباء مستشفى ببنى سويف ويعتدون على الشرطة أهالى مريض يحتجزون أطباء مستشفى ببنى سويف ويعتدون على الشرطة

احتجز أهالى مريض الأطباء وطاقم التمريض وفنيى الأشعة، داخل مستشفى إهناسيا المركزى ومنعوهم من الخروج، وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة إحدى الممرضات وتحطيم أجهزة بقسم الأشعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطاراً من العميد هشام درويش، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغاً مدير مستشفى إهناسيا المركزى عن تعدى كل من "أحمد ع م ـ 29 سنة ـ مدرس" و شقيقه "محمد ـ 27 طالب جامعى" على الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى للمطالبة بإجراء أشعة لشقيقهم "محمود"، الذى حضر إلى المستشفى مصاباً فى حادث انقلاب دراجته البخارية.

وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة إهناسيا إلى المستشفى، وأثناء محاولة القبض عليهم أصيب 4 من أفراد الشرطة بإصابات متفرقة، وتمكنت القوة من اقتيادهم وأثناء توجههم لمركز الشرطة حاول الشقيقان التعدى على الأمناء والأفراد وتم تحطيم زجاج سيارة الشرطة.

تبين من التحقيقات الأولية أن الشقيقين حضرا إلى المستشفى بصحبة شقيقهم المصاب فى حادث "دراجة بخارية"، وقاموا بالاعتداء على الممرضة "رندا م ع" لإجبارها على عمل أشعة لشقيقهم دون تحرير "تذكرة علاج" ودفع الرسوم المقررة، وعندما حاول الأطباء والممرضات التدخل قاموا بالاعتداء عليهم واحتجازهم جميعاً داخل قسم الاستقبال.. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365