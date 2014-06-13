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غداً.. مؤتمر دولى للمصريين بالخارج تحت عنوان "معا نعمل ونبنى مصر"

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غداً.. مؤتمر دولى للمصريين بالخارج تحت عنوان "معا نعمل ونبنى مصر" غداً.. مؤتمر دولى للمصريين بالخارج تحت عنوان "معا نعمل ونبنى مصر"

يعقد غدا السبت فى تمام السابعة مساء، مؤتمر دولى ينظمه الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج برئاسة الدكتور محمد الجمل تحت عنوان "معا نعمل ونبنى ".

وقال الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولى للمصريين فى الخارج فى بيان له اليوم، إنه تم توجيه الدعوة إلى كل من الرئيس المشير عبد الفتاح السيسىى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء كما تم توجيه دعوة إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق والمهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ورجل الأعمال عزيز وجيه أباظة والدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

بالإضافة إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والسفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية والمناضلة شاهندة مقلد والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والدكتور عمرو عبد الحكيم عامر والمهندس فؤاد أبو زغلة وزير الصناعة الأسبق والدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام والدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والمهندس محمد زكريا محيى الدين.

والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع واللواء على مقلد والدبلوماسى يحيى نجم، وميرفت السنباطى مسئولة إدارة المصريين بالخارج فى الهيئة العامة للاستعلامات والكاتبة الصحفية نور الهدى زكى والمهندسة دينا جاد المولى والدكتورة حنان العزب والدكتور عفيفى عباس عفيفى وإسحاق نادرس نائب رئيس اتحاد الفلاحين المستقل للوجه القبلى ومحمد فرج نائب رئيس اتحاد الفلاحين المستقلين.

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