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خيري رمضان: "اللجان الإلكترونية للإخوان" حرفت كلامي بشأن إخلاء سبيل الجنود

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خيري رمضان: "اللجان الإلكترونية للإخوان" حرفت كلامي بشأن إخلاء سبيل الجنود خيري رمضان: "اللجان الإلكترونية للإخوان" حرفت كلامي بشأن إخلاء سبيل الجنود

كتب : محمد عاشور منذ 38 دقيقة

قال الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "ممكن"، إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين تناولت حديثه مع الدكتور أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية، باقتطاعه عن سياقه.

وأشار رمضان، خلال برنامجه، إلى أن اللجان الإلكترونية قامت بعملية "قص ولزق"، لبعص كلامه لتتهمه بأنه غير سعيد بعودة الجنود السبعة المختطفين، موضحا أنه كان غير سعيد بحالة عدم الشفافية التي تبعت الأزمة.

وقال رمضان إن ما فعلته اللجان الإلكترونية ليس له علاقة بالدكتور أيمن علي، وإنما هو من فعل القائمين على تلك اللجان.

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