دراما وكوميديا في الصالات العربية

The Fault in Our Starsو Blended هما الفيلمان اللذان بدأ عرضهما في الصالات العربية. فيما يلي لمحة سريعة عنهما.

Blended

بعد أن تشاركا البطولة في فيلمي The Wedding Singer عام 1994 و 50 First Date عام 2004، يبدو أننا سنشهد كل عشر سنوات إطلاق فيلم كوميدي جديد يجمع الثنائي Adam Sandler و Drew Barrymore على الشاشة الكبيرة. تدور قصة فيلم Blended حول Jim رجل أرمل له ثلاث بنات و Lauren امرأة مطلقة لها صبيين. اللقاء الأول بينهما يتكلّل بالفشل لكن Jim يصرّ على لقاء ثاني يتحقق خلال رحلة سياحية الى إفريقيا. مواقف طريفة ورومنسية سترافق هذه الرحلة، ولكن هل ستكون النهاية سعيدة؟ Blended يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان وقطر والعراق ومصر ولبنان.

The Fault in Our Stars

Hazel مصابة بمرض السرطان ورفيقتها الوحيدة هي قارورة الأوكسيجين، أما Gus فبترت رجله للتخلّص من هذا المرض. الصدفة ستجمع هذا الثنائي والحب سيكون من أول نظرة حتى آخر نفس ... هذه هي باختصار أجواء الفيلم الدرامي The Fault in Our Stars المقتبس عن رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب John Green والذي سنعيش من خلاله قصة مفرحة وحزينة ستجعل دموعكم تنهمر. The Fault in Our Stars يشارك في بطولته Shailene Woodley و Ansel Elgort يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان.