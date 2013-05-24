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"المصرية للاتصالات" تؤجل تجارب "مكالمات المحمول"

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"المصرية للاتصالات" تؤجل تجارب "مكالمات المحمول" "المصرية للاتصالات" تؤجل تجارب "مكالمات المحمول"

على عكس ما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات لم تبدأ تجاربها للمكالمات الصوتية عبر "الموبايل" التى كانت تعتزم البدء بها الأسبوع الجارى حسبما أكدت الأسبوع الماضى.

كان المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، قد أكد فى بيان أمس الأربعاء، أن الشركة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتقنية والتجارب للبدء فى تقديم خدمات المحمول، متوقعا تقديمها مع بداية شهر رمضان المبارك.

يأتى ذلك فى حين رجحت مصادر لـ"اليوم السابع"، بأن لا تتمكن المصرية للاتصالات من إطلاق خدماتها برمضان المقبل، لوجود بعض مشاكل عالقة بينها وبين مشغلى المحمول.

فى حين قالت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن تلك المشاكل ربما تهدد بتجميد رخصة الاتصالات المتكاملة.

وقال وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى إن الوزارة تسير بشكل قانونى فيما يتعلق برخصة الاتصالات الموحدة، مؤكدا وجود بعض موضوعات عالقة يتم بحثها، غير أنه أكد أن الانتهاء من تسعير الرخص سيكون بيوليو المقبل.
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