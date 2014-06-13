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صورة - ميسي يضع الحذاء في وجه البرازيل

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صورة - ميسي يضع الحذاء في وجه البرازيل صورة - ميسي يضع الحذاء في وجه البرازيل

نشر ليونيل ميسي ساحر الكرة الأرجنتينية صورة مثيرة للجدل، أثناء السلام الوطني لمنتخب البرازيل في افتتاح كأس العالم 2014.

ميسي نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة للحذاء الخاص به وهو يشاهد السلام الوطني لمنتخب البرازيل!

ثم كتب ميسي وهو ينشر الصورة، "لا أستطيع انتظار بداية كأس العالم.. أتمنى التوفيق لزملائي في برشلونة لكن من الأفضل لهم ألا يواجهونا".

وأثارت الصورة الجدل في التعليقات حيث رأي الكثيرون أنها إهانة للبرازيل، بينما شجعته الجماهير الأرجنتينية بحماس.

ومن المعروف العداء التاريخي بين الجارين البرازيلي والأرجنتيني خاصة في كرة القدم.

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