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بالأرقام - مشكلة وسط البرازيل

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بالأرقام - مشكلة وسط البرازيل بالأرقام - مشكلة وسط البرازيل

ربما لويس جوستافو فعل ما عليه من رقابة مفاتيح لعب كرواتيا، لكن باولينيو زميله المطالب بتغطية المساحات التي تظهر في الخط الخلفي للبرازيل، لم يكن في حالة جيدة.

منتخب البرازيل لا يلعب للفوز على كرواتيا، بل للوصول إلى أعلى منصة تتويج في كأس العالم 2014.

لذلك أخطاء مثل تلك التي وقع فيها باولينيو لو تكررت أمام منافس أشرس من كرواتيا، قد تكلف البرازيل البطولة رقم 6، وفي معقل السليساو.

منتخب كرواتيا بحسب الأرقام التي تقدمها fourfourtwo مرر في الثلث الأخير من الملعب، حول منطقة جزاء البرازيل بالأحرى 6 كرات.

من تلك الكرات الـ6، 4 وصلوا بشكل صحيح، وبدون تدخل من لاعب الوسط المسؤول عن تعطيل تلك الكرات، باولينيو.

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