تحليل - البرازيل تبطش بكرواتيا بخطة أوسكار

الخريطة الخاصة بهجمات منتخب البرازيل، تعكس قوة فريق السليساو من الجانب الأيمن.. من يشغل هذه الناحية؟ على غير المعتاد كان أوسكار دوس سانتوس.

لويس فيليبي سكولاري المدير الفني المخضرم لمنتخب البرازيل حاول التركيز على الجبهة اليسرى في دفاع كرواتيا.

قرر سكولاري تغيير شكل البرازيل عن ذلك الذي ظهر في كأس القارات.

لم يلعب هالك يمينا فقط، بل كان يتبادل موقعه مع أوسكار.. وبعد دقائق من انطلاق اللقاء أصبح أوسكار مسؤولا بشكل أكبر بكثير عن تلك الجبهة.

شاهد خريطة تحركات أوسكار، وكيف تظهر انشغاله بالجانب الأيمن دوما في الهجوم:

والنتيجة، أن ثلثي لعب البرازيل كان في الجبهة اليمنى، وهو ما ساهم بشكل كبير في فوز السليساو بـ3 أهداف مقابل هدف في افتتاح المونديال.