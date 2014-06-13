أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل - البرازيل تبطش بكرواتيا بخطة أوسكار

Google+ Print

الخريطة الخاصة بهجمات منتخب البرازيل، تعكس قوة فريق السليساو من الجانب الأيمن.. من يشغل هذه الناحية؟ على غير المعتاد كان أوسكار دوس سانتوس.

لويس فيليبي سكولاري المدير الفني المخضرم لمنتخب البرازيل حاول التركيز على الجبهة اليسرى في دفاع كرواتيا.

قرر سكولاري تغيير شكل البرازيل عن ذلك الذي ظهر في كأس القارات.

لم يلعب هالك يمينا فقط، بل كان يتبادل موقعه مع أوسكار.. وبعد دقائق من انطلاق اللقاء أصبح أوسكار مسؤولا بشكل أكبر بكثير عن تلك الجبهة.

شاهد خريطة تحركات أوسكار، وكيف تظهر انشغاله بالجانب الأيمن دوما في الهجوم:

szoscar

والنتيجة، أن ثلثي لعب البرازيل كان في الجبهة اليمنى، وهو ما ساهم بشكل كبير في فوز السليساو بـ3 أهداف مقابل هدف في افتتاح المونديال.

bra_passes60

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع