5 هولنديين يتحدون ضد إسبانيا

هل تعلم لماذا يرتدي منتخب هولندا القميص البرتقالي؟ القصة تتعلق بتوحد الشعب تحت لواء خاض حربا ضد إسبانيا.. الأمر يعود لزمن بعيد، لكنه يظهر من جديد في 2014 على أرض البرازيل.

ويليام القادم من المنطقة البرتقالية، كان شخصا نجح في توحيد صفوف أشخاص حاربوا إسبانيا لـ80 عاما، وفي النهاية تم تغيير علم هولندا من اللون الأحمر ليحمل لونا برتقاليا.

وفي 2014، يحاول 5 مدافعين من منتخب هولندا التوحد من جديد، اللعب كشخص واحد، لمجابهة حامل اللقب والفريق الذي يملك أغلى قائمة من اللاعبين وأقواها.

منتخب هولندا غير خطته، بعد عمر مديد يستغني عن 4-3-3، ويظهر لأول مرة بـ5-3-2 في مواجهة إسبانيا مساء يوم الجمعة.

هذا التعديل هدفه بسيط، 5 لاعبين يتحدون سويا، لإغلاق المساحات على لاعبي إسبانيا، الذين إن وجدوا هفوة لن يتأخروا عن دك منافسهم من خلالها، والأدوات موجودة مع: ديفيد سيلفا، أندريس إنيستا، والوافد الجديد دييجو كوستا.

أخبار الفريقين

بين جنات منتخب إسبانيا أبطال دوري أبطال أوروبا شابي ألونسو وسيرخيو راموس، معهم خبرة شابي هرنانديز وإيكير كاسياس مع قوة سيرخيو بوسكتس وجيرارد بيكيه.

فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا يدرس عدم الدفع بدييجو كوستا كأساسي كون نجم أتليتكو مدريد لم يشارك في فترة الاستعداد للمونديال إلا في لقاء وحيد بسبب إصابته القديمة، بالتالي ليس جاهزا بالقدر الكافي.

يملك منتخب إسبانيا حلا أخر وهو فرناندو توريس، لكن صحيفة ماركا قالت إن صاحب الحظوظ الأوفر في قيادة الهجوم هو سيسك فابريجاس.

لهذا جاء التعديل الخططي لفريق المدرب لويس فان جال الذي قال: "الخطة الجديدة ندرسها منذ فترة طويلة، تحدثت مع اللاعبين كثيرا ودرسنا إسبانيا مرارا حتى نستقر عليها، أعتقد أنها مناسبة".

وعقب آريين روبن نجم الفريق البرتقالي "لا نستطيع الفوز على إسبانيا إذا ظهرت مساحات مفتوحة في دفاعنا، لذلك نؤمن أن الخطة الجديدة جيدة لنا.. ستضايق إسبانيا كثيرا".

تلك الخطة استخدمها منتخب إيطاليا مع إسبانيا في 2012 خلال الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا، وانتهى اللقاء بالتعادل وظهر الأتزوري بشكل جيد. والآن هولندا تحلم.

تكررت تلك المواجهة كثيرا في السنوات الماضية، آريين روبن نجم بايرن ميونيخ ضد سيرخيو راموس حائط صد ريال مدريد.

روبن يستعد لأن يلعب في عمق الملعب خلف روبن فان بيرسي، بحسب ما صرح به الأخير مهاجم مانشستر يونايتد.

لهذا سيكون منوطا براموس أن يوقفه، وقد نجح مدافع ريال مدريد في ذلك خلال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فهل يكرر نجاحه مع إسبانيا؟

تصريحات المباراة

فيسنتي ديل بوسكي: "لسنا منتخب العجائز.. مستوى فريقنا لم يتراجع.. بالعكس، هولندا تغيرت كثيرا في الفترة الماضية، ونحن كذلك، لكننا تغيرنا للأفضل، عكس هولندا".

لويس فان جال: "نحن هنا لنستمتع، لنتعامل مع الضغوط المختلفة.. منتخب هولندا سيبقى في البرازيل لـ5 أسابيع، لن نرحل قبل ذلك".

الثغرة!

(ياب ستام.. فرانك دي بور.. ميشيل ريزيجر.. جيوفاني فان برونكهورست).. هؤلاء دفاع هولندا في 1998.

(يانمات.. دي فراي.. فلار.. مارتنز إندي.. بليند) هؤلاء هم مدافعو منتخب هولندا حاليا!