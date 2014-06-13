الكاميرون VS المكسيك.. لقاء أكثر الخاسرين

ستمثل مباراة المكسيك والكاميرون في مونديال 2014 مواجهة بين أكثر منتخبين خسارة للمباريات في تاريخ كأس العالم.

وتلعب المكسيك مع الكاميرون يوم الجمعة في ملعب داس دوناس في ولاية ناتال ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا البرازيل مستضيف البطولة وكرواتيا.

ولم يلتق المنتخبان من قبل سوى مرة واحدة فقط كانت في مباراة ودية في لوس أنجلوس عام 1993، انتهت بفوز المكسيك 1-0.

المنتخبان هما أكثر من تلقوا خسائر في تاريخ كأس العالم، حيث خسر كل منهما 24 مباراة.

ولذلك فالخاسر من المباراة سينفرد بلقب "أكثر الخاسرين".

مشاكل الكاميرون

فالكاميرون التي كانت أول منتخب إفريقي تصل لربع نهائي كأس العالم، في مونديال 1990 لم تفز سوى في مباراة واحدة في أخر 13 مواجهة لها في البطولة.. وكانت على حساب السعودية 1-0 في مونديال 2002.

وأنهى لاعبو الكاميرون إضرابا هددوا فيه بعدم السفر للبرازيل بسبب عدم اتفاقهم مع اتحاد الكرة على المستحقات والمكافآت الخاصة بالفوز في المونديال.

وتعول الكاميرون كثيرا على نجمها الأبرز صامويل إيتو الذي يشارك في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

فرغم مشاكله مع المدير الفني فولكر فينكه وزملائه في الفريق، إلا أن إيتو سجل هدفين في تصفيات المونديال، وسجل هدفا في التعادل مع ألمانيا 2-2 في مباراة ودية.

أزمة هرنانديز

المكسيك ليست أفضل حالا من الكاميرون، بالنظر إلى أنها تأهلت إلى المونديال من خلال الملحق.

فالتصفيات كانت صعبة على المكسيك التي أنهتها في المركز الرابع، قبل الفوز على نيوزيلندا في الملحق.

غياب خافيير هرنانديز نجم الفريق عن التسجيل في أخر 9 مباريات هي أكبر أزمة تواجه المكسيك قبل انطلاق مشوارها.

لذلك سيكون من المرجح أن يبدأ الثنائي أوريبي بيرالتا وجيوفاني دوس سانتوس في خط الهجوم أمام الكاميرون.

أرقام

- لم تخسر المكسيك تحت قيادة مدربها ميجيل هيريرا الذي تولى قيادة الفريق نوفمبر الماضي سوى مباراتين فقط هما الأخيرتين قبل المونديال أمام البوسنة والبرتغال 1-0.

- المكسيك لم تفز في ثلاث مواجهات سابقة مع منتخبات إفريقية في كأس العالم.

- فابريس أولينجا لاعب الكاميرون أصغر مشارك في مونديال 2014، حيث أتم عامه الـ18 في مايو الماضي.