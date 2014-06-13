مفتي العراق: الشعب ينتفض ضد ظلم جيش “المالكي”

استغرب مفتي الديار العراقية، للسنة، العلامة رافع الرافعي، «اتهام الثوار الأحرار» بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، مثل «تنظيم داعش الإرهابي» وذلك بهدف الإيقاع بين الثوار وأبناء المدن التي يحررونها.

ووصف المفتي، في بيان عن الأحداث الجارية في العراق، ما يجري هناك بعملية تحرير للشعب العراقي، خاصة السنة، ورفع للظلم الذي لحق بهم من جيش المالكي.

ورفض «الرافعي» تنظيم «داعش»، الذي وصفه بالإرهابي، وطلب من أبناء المدن التعاون مع «الذين يحررون المدينة تلو الأخرى» لأنهم سيخلون العراق من ظلم حكومة المالكي.

وامتدح المفتي الثوار في العفو عمن سلم سلاحه، وأكد أنهم بعيدون عن الطائفية، حيث لم يعتدوا على دور العبادة للديانة المسيحية وغيرها.