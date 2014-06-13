بالفيديو.. الفنان محمد صبحي: هناك آيات قرآنية تدريسها خطر علي الأطفال

قال الفنان محمد صبحي إن مشكلتنا الحقيقية أننا ندافع عن الإسلام، ونحن ضد كل تجار الدين، وما حدث في مصر كان إساءة للإسلام أكثر مما أساء لمصر».

وأضاف صبحي ، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «نحن لدينا أمية دينية ولدينا قصور في مفاهيم دينية، وهناك آيات قرآنية تدرس في المدارس الابتدائي أنا أراها خطأ، لأنك اخترت آيات معينة تعلمها للأطفال لمدة 6 سنوات، ويجب اختيار تلك الآيات بعناية شديدة».

وتابع: “لابد في الاختيار أن يكون للآيات منظور أخلاقي وليس مجرد آيات نقوم باختيارها فقط، وهناك آيات يمثل تدريسها خطر على أطفال في عمر 6 سنوات”.

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