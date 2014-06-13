أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. الفنان محمد صبحي: هناك آيات قرآنية تدريسها خطر علي الأطفال

Google+ Print
بالفيديو.. الفنان محمد صبحي: هناك آيات قرآنية تدريسها خطر علي الأطفال بالفيديو.. الفنان محمد صبحي: هناك آيات قرآنية تدريسها خطر علي الأطفال

محمد صبحي

قال الفنان محمد صبحي إن مشكلتنا الحقيقية أننا ندافع عن الإسلام، ونحن ضد كل تجار الدين، وما حدث في كان إساءة للإسلام أكثر مما أساء لمصر».

وأضاف صبحي ، في لقائه ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «نحن لدينا أمية دينية ولدينا قصور في مفاهيم دينية، وهناك آيات قرآنية تدرس في المدارس الابتدائي أنا أراها خطأ، لأنك اخترت آيات معينة تعلمها للأطفال لمدة 6 سنوات، ويجب اختيار تلك الآيات بعناية شديدة».

وتابع: “لابد في الاختيار أن يكون للآيات منظور أخلاقي وليس مجرد آيات نقوم باختيارها فقط، وهناك آيات يمثل تدريسها خطر على أطفال في عمر 6 سنوات”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة